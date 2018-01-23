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Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!

Zeytin Dalı Harekatı, ağzından barış kelimesini düşürmeyip sırtını teröre dayayanları rahatsız etti. Bazı ünlüler ise harekatla ilgili sessizliğe gömüldü.

23 Ocak 2018 Salı 15:54
Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

Bölgeye barış götürerek, huzur ve güvenlik ortamının sağlanması için elinden geleni yapan Mehmetçik, canını ortaya koymaya devam ediyor.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA SESSİZ

Türkiye'nin gündeminde kahramanlarımız varken açıklama yapmayan ünlülerden biri ise Gupse Özay oldu.

ALASKA'YA AĞLIYOR

Özay, Mehmetçik'in mücadelesine sessiz kalırken Alaska'da meydana gelen 8 büyüklüğündeki depreme tepkisini dile getirdi.

Ensonhaber

 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 15:54
  1. güpse özay
  • özcanözcan19 dk önce
    bu memleketin bir damla suyu bile bunlara fazla.barisi bunlar Turkiye karsitligi zannediyor.
  • TÜRKTÜRK30 dk önce
    BUNLARI YETİŞTİRENLERİN ALLAH BELASINI TEZ ZAMAN DAVERSİN AMİN
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