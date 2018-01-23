Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

Bölgeye barış götürerek, huzur ve güvenlik ortamının sağlanması için elinden geleni yapan Mehmetçik, canını ortaya koymaya devam ediyor.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA SESSİZ

Türkiye'nin gündeminde kahramanlarımız varken açıklama yapmayan ünlülerden biri ise Gupse Özay oldu.

ALASKA'YA AĞLIYOR

Özay, Mehmetçik'in mücadelesine sessiz kalırken Alaska'da meydana gelen 8 büyüklüğündeki depreme tepkisini dile getirdi.

Ensonhaber