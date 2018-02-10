Şehitlere saygısını böyle gösterdi

Samsunlu motor ustası Onur Şirin'in, dışını tamamen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve terörle mücadelede şehit düşen 350 kişinin ismi ile donattığı otomobili ilgi çekiyor.

Eski Sanayi Sitesi'nde motor ustası olan Şirin, FETÖ'nün darbe girişiminde ve terörle mücadelede şehit olanlardan bazılarının isimlerini otomobilinin kaportasına yazdı.

Kırmızı renkli otomobilin ön ve arka camlarını ay yıldızla kaplayan Onur Şirin, yan camlarını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Trabzonlu şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafları ve F-16 savaş uçağının fotoğrafıyla süsledi.

Şirin, yurt içi ve yurt dışında yürütülen terörle mücadele kapsamında verilen şehitlerin haberlerini aldıkça büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Şehitlerin unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Onur Şirin, "Şehitlerimizin adlarının unutulmaması için otomobilimi onların adları ile donattım. Şehitlerimiz sayesinde Türkiye'nin bölünmediğini sokaktaki vatandaşlarımıza tekrar tekrar hatırlatmak istedim." dedi.

Otomobilini görenlerin şaşırdığına, hatta durdurup fotoğrafını çekenler de olduğuna işaret eden Şirin, "Bana teşekkür eden insanlar, alnımdan öpen yaşlı teyzelerimiz var. Gönül ister ki hiç şehidimiz olmasın ama onlar, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etti." ifadesini kullandı.

Vatandaşlar da şehitlerin adının unutulmaması için otomobilini şehitlerin adı ile donatan Onur Şirin'i tebrik etti.