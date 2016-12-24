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'Şehitlere Saygı Maçı' sonrası Erdoğan'ın isteği..

Kulüpler Birliği Vakfı ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Şehitlere Saygı" maçının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Birliğimizin, beraberliğimizin hiç bozulmamasını istedi. Başkanlara, Federasyon Başkanımıza ve beraberliğimi gösteren bana bu tablodan çok mutlu olduğunu söyledi" dediğini belirtti.

'Şehitlere Saygı Maçı' sonrası Erdoğan'ın isteği..
Eklenme: 24 Aralık 2016, 10:18
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Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu tablodan çok etkilendiğini bildirdi. Erdoğan'ın başkanlara teşekkür edip, başarı dilediğini belirten Gümüşdağ, "Birliğimizin, beraberliğimizin hiç bozulmamasını istedi. Başkanlara, Federasyon Başkanımıza ve beraberliğimi gösteren bana bu tablodan çok mutlu olduğunu söyledi" diye bilgi verdi. 

BİR BAYRAK ALTINDA TOPLANDIK

Gümüşdağ, o gece yaşananlara ilişkin de şu duyguları paylaştı: "Çok kısa bir zamanda, bir iki gün içinde Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Fatih Terim ile çalışarak bu tabloyu hazırladık. Kulüplerimizin hepsi istisnasız destek verdi. 35-40 bin kişilik bir toplulukla, ülkemize çok güzel moral ve mesajlar verdik. Birlik ve beraberliğe bu kadar ihtiyacımız olan bir dönemde, bütün taraftarlar, renkleri ne olursa olsun oradaydılar. Vatan söz konusu olduğunda rakip değil, omuz omuza olduğumuzun mesajını dünyaya verdiler. Herkesin Türk Bayrağı'nın altında toplanacağını gördük. Bunu dünyaya da gösterdik. Bu tabloya çok ihtiyacımız vardı.

ÇÖZÜME OLAN İNANCIMIZ PEKİŞTİ

Bundan sonraki süreçte de inşallah ülkemizin birliğine, dirliğine futbol ailesi olarak katkıda bulunmaya devam ederiz. Biletler 1 günde tükendi ve Kulüpler Birliği Vakfı'nda 50 milyon TL civarında bir bağış toplandı. Şimdi bunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na aktaracağız. Yabancı oyuncuların da bizimle aynı duygu ve düşüncedeydi. Visca, 'Ben Bosna vatandaşıyım ama yedi yıldır burada bir güvenlik sorunu yaşamadım' dedi. Aynı şekilde Sneijder, 'Türk gibiyim' mesajı verdi... Ülkenin bütün sorunlarını aşacağına olan inancımız daha da güçlendi. Çok istediğimiz bir görüntü oluşturduk." 

 
EtiketlerGöksel GümüşdağRecep Tayyip Erdoğanşehitlere saygı maçı
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