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Şehitlere 'İt' diyen CHP'li vekile soruşturma

15 Temmuz şehitlerine 'İt' diyen CHP'li vekile soruşturma açıldı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:50
Şehitlere 'İt' diyen CHP'li vekile soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, bir radyo programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, kanun hükmünde kararnameyi eleştireyim derken skandal ifadeler kullanmış. Aldan "Benim bir sürü itim var bunları salarım sokağa demektir" diyerek millete ve 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnen herkese hakaret etmişti bu sözler sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, bir radyo programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 16:50
  1. şehit
  2. it
  3. SİYASET Haberleri
  • Ahmet TanerAhmet Taner1 sa önce
    Vatanını savunan şehitlere, CHPlilerde dahil, kimsenin bir laf söyeyeceğini veya kastedeceğini zannetmiyorum. Çünkü bunu düşün veya yapan o... cocuğunun Türkiyede yaşama hakkı olamayacağını herkes bilir.
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