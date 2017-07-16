Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Yerim destanınızı" diyen küstah gözaltına alındı!

Yeliz Koray, Hainlere karşı kazanılan 15 Temmuz destanıyla ilgili 'Yerim destanınızı' başlıklı köşe yazısının ardından gözaltına alındı.

16 Temmuz 2017 Pazar 02:05
"Yerim destanınızı" diyen küstah gözaltına alındı!

İzmit'te, bir yerel derginin yazı işleri müdürü olan Yeliz Koray, Türk milletinin vatan hainlerine karşı kazandığı 15 Temmuzdestanıyla ilgili 'Yerim destanınızı' başlıklı köşe yazısının ardından gözaltına alındı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yazı tepkilere neden oldu. Bazı kişiler sosyal medya üzerinden yazı ile ilgili olarak adli işlem başlatılmasını istedi. Dün akşam saatlerinde polisler İzmit'te evine gittikleri Yeliz Koray'ı gözaltına aldı. Yeliz Koray, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yeliz Koray'ın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 02:05
  1. İzmit
  2. GÜNCEL Haberleri
  • Ruhi Ruhi 45 dk önce
    artik kitleye göremi içeriye aliyorsunuz mustafa altinoklar denen vatan haini twitter den durmadan hakaretler saydiriyor bir savci yok mu onu da içeriye alacak
  • Alp Alp 53 dk önce
    Yav bunlar TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İZZETİYLE ŞEREFİYLE ALAY EDİYORLAR.Yok mu ceza...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de
  2. FETÖ'nün malikanesinde korku ve..
  3. Eren Erdem'den küstah 15 Temmuz..
  4. Şehitlere hakaret eden kişi yakalandı
  5. 15 Temmuz darbe girişimini tersine..
  6. Gönülleri fethetti: Muslera'dan 15..
  7. CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini..
  8. Telefonla konuşmak isteyenlere Erdoğan..
  9. Düğünden önce demokrasi meydanına..
  10. Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün..
  11. Abdullah Gül'den 15 Temmuz mesajı
  12. Demokrasi dersi verdik... Dünya..
  13. Türkiye'deki tüm camilerden selalar..
  14. Ünlü isimler de 15 Temmuz Şehitler..
  15. 15 Temmuz Marşı yazarı ve bestecisi de..
  16. Başsavcı'dan açıklama... 102 bin..
  17. Darbeci hainler itiraf etti:..
  18. Yaklaşık 90 bin camide selâ okunuyor!
  19. 23 yıl önce çalınan motosikleti için..
  20. Mescid-i Aksa yarın açılıyor
Avcılar vurdu! Tam 350 kilo
Avcılar vurdu! Tam 350 kilo
Kılıçdaroğlu darbe girişiminden sadece 3 gün önce bakın ne yapmış!
Kılıçdaroğlu darbe girişiminden sadece 3 gün önce bakın ne yapmış!
Hande Fırat'ın 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüleri
Hande Fırat'ın 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüleri
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kararını açıkladı
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kararını açıkladı