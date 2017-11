Şehitlere asırlık vefa

BAKÜ - Azerbaycanlı Nigar nine, 1918’de şehit olan Osmanlı askerlerinin mezarlarını, Sovyet baskılarına rağmen bugüne kadar korudu ve babasının “Bir gün tekrar gelecekler” dediği Türklere teslim etti.



Azerbaycanlı Nigar nine, 1918’de şehit olan Osmanlı askerlerinin mezarlarını, Sovyet baskılarına rağmen bugüne kadar korudu ve babasının “Bir gün tekrar gelecekler” dediği Türklere teslim etti.



Köy halkının anlattığına göre, Ermeni ve Bolşevik çetelere karşı omuz omuza savaşan 6 Azerbaycanlı ile 6 Osmanlı askeri Gubalıbaloğlan köyü yakınlarında şehit oldu. O köyde yaşayan ve Ermenilere karşı savaşan Hanifi Mövlayev, şehit Türk askerlerinin kendi bahçesinde defnedilmesini istedi.



Mövlayev, Sovyetler dönemindeki baskılara rağmen, mezarların akrabalarına ait olduğu söyleyerek onların kaybolmasını engelledi. Mövlayev, ailesine, “Bir gün Türkler yine gelecek. Onlar gelinceye kadar bu mezarları korumamız gerekiyor. Mezarları, Türklerden başka hiç kimseye teslim etmeyeceğiz” dedi. Hanifi Mövlayev, yıllarca koruduğu mezarların bakımını, ölmeden önce kızı Nigar’a vasiyet etti.



Şimdi 75 yaşında olan Nigar Ekberova, babasının vasiyetini yerine getirdi ve şehit mezarlarına kendi ifadesiyle “gözü gibi” baktı. Hasta ve yaşlı olan Nigar nineye, şehitliğin bakımında kızı ve torunları da destek verdi.



Azerbaycan 1991’de bağımsızlığını kazandıktan sonra, ülkenin birçok yerindeki şehit olan Osmanlı askerlerinin mezarları tespit edildi ve anıt yaptırıldı. Babasının vasiyeti üzerine Türk şehitlerinin mezarını koruyan Nigar nine “Babam yıllarca mezarları korudu ve ölmeden önce orada yatanların Türk askeri olduğunu söyleyerek bizim mezarlara sahip çıkmamızı istedi. Onlar, bizim için canlarından vazgeçtiler. Biz de onların mezarlarını koruduk. Şehitliği bundan sonra da göz bebeğimiz gibi koruyacağız, dualarımızı eksik etmeyeceğiz” dedi.