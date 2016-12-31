Şehitler ve Halep için Kur’an-ı Kerim tilaveti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Adem AVCI himayelerinde, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’nde şehitlerimiz ve Halep için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua programı düzenlendi.

Daire Başkanlığı personelinin yoğun katılımı ile gerçekleşen program, fuayede Şehitlerimiz ve Halep konulu fotoğraf sergisinin ziyaret edilmesi ile başladı.

Programda, İstiklal Marşı okunmuş, Ezan, Kur’an-ı Kerim ve Sala icra edilerek 15 Temmuz darbe girişimine tepki gösteren ve sokakları, meydanları dolduran milletimizin sergilediği destansı mücadeleyi anlatan sinevizyon gösterine geçildi.

Programda konuşan İstanbul Vaizlerinden Muhammed Masum VANLIOĞLU, dünya Müslümanları üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek, Halep’te yapılan insanlığın yüz karası zulmü konu almış, tüm Müslümanları uyanık olmaya davet etti.

Takiben Halep konulu sinevizyon gösterisi, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nın Tasavvuf müsiki Korosunun ilahi ve kaside icrası sonrasında yine İstanbul Vaizlerinden Muhammed Masum VANLIOĞLU’nun başta ülkemiz, Halep ve zulüm gören Müslüman coğrafyası ve buralarda yaşayan tüm Müslümanlara dua etmesiyle program sona erdi.

Böyle bir program düzenlenmek suretiyle, ülkemizi bölmek ve bir iç savaşa sürüklemek için 15 Temmuz’da içimizdeki hainlerle iş birliği yapan küresel güçlerin türlü oyunlarına karşı millet olarak diri ve bir olduğumuzu göstermek, hain darbe girişiminin (Allah korusun) başarılı olması durumunda ülkemizin içine düşebileceği duruma dikkat çekmek, şehitlerimiz ve Halep için dua ve maddi yardım toplanması amaç edinildiği belirtildi.