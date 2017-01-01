‘Şehitler ölmez’

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, yükseldikçe önünü kesmek isteyen düşmanların sayısının arttığını belirterek, “Bize düşen, mesai mefhumu olmadan gece-gündüz çalışmak. Gelecek nesillere çok daha büyük, güçlü bir Türkiye bırakmak için hep birlikte çok çalışmamız lazım” dedi.

Beşiktaş’ta terör saldırısının gerçekleştirildiği Şehitler Tepesi’ni ziyaret eden Eroğlu, buraya karanfil bıraktı.

Eroğlu, burada yaptığı açıklamada, tüm şehitlerin mekanlarının cennet olmasını dileyerek, “Allah onlardan razı olsun. Tabii yakınlarına da Cenab-ı Allah sabr-ı cemil ihsan etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BÜYÜDÜKÇE DÜŞMANLAR DA ARTIYOR

Türkiye büyüdükçe, ülkenin önünü kesmek için düşmanların sürekli çalıştığını dile getiren Eroğlu, şunları söyledi: “FETÖ gibi hain, alçak, kanlı terör örgütünü başımıza musallat ettiler. 15 Temmuz şehitleri var. Az önce de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçtim. Allah onlardan da razı olsun. Milletimizin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti, dirayeti, bütün bakanlar, bütün siyasi partilerin kararlılığı neticesinde bu hain, alçak darbe girişimi püskürtüldü. Allah, başta FETÖ’nün başındaki hain olmak üzere hepsini kahreylesin, perişan eylesin. Bunun dışında düşmanlar, PKK, PYD, DEAŞ gibi terör unsurlarını başımıza musallat ettiler. Ama Allah’a şükür milletimiz güçlüdür, kahramandır, dünya tarihine milletimizin kahramanlığı bir destan olarak geçmiştir.”

Eroğlu, terör örgütlerini maşa olarak kullanan devletler bulunduğunu belirterek, “Yarabbi, onları maşa olarak kullanan bütün devletleri de tarih sahnesinden siliver. Bize musallat ettikleri terör örgütleri, onların başlarına bela olsun” dedi.

GELECEĞİMİZ PARLAK OLACAK

Şehit cenazelerine katıldığını anlatan Eroğlu, bütün şehitlere rahmet diledi.

Eroğlu, “Onlar bu vatan için, bu millet için canlarını seve seve feda ettiler. Ülkemiz büyüdükçe, geliştikçe, yükseldikçe önünü kesmek isteyen düşmanların sayısı artıyor. Bize düşen, mesai mefhumu olmadan gece-gündüz çalışmak. Gelecek nesillere çok daha büyük, güçlü bir Türkiye bırakmak için hep birlikte çok çalışmamız lazım. Türkiye’nin bahtı açıktır, yıldızı parlaktır. 2017’de ekonomimiz çok daha güçlü olacak. Biz, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak yıldırım gibi çalışacağız, 2023 hedeflerini yakalayacağız. 2053’te gençler bayrağı daha da zirveye taşıyacak. 2071’de yeni doğanlar Türkiye’yi dünyada küresel bir güç yapacak” diye konuştu.

Bakan Eroğlu, 2017’nin çok daha huzur dolu ve güzellikler içinde geçmesini temenni etti. Açıklamasının ardından gazetecilere ve bakanlık çalışanlarına karanfil veren Eroğlu, şehitler için Fatiha Suresi’ni okudu.