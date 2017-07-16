Tansu Çiller de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydi!
Eski Başbakan Tansu Çiller, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nde anma etkinliğine katılıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet etti.16 Temmuz 2017 Pazar 08:46
Milyonlar 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Şehitler Köpürüsü"nde düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı anma etkiliğinde protokol sıralarında yer alan bir isim dikkatlerden kaçmadı. Eski Başbakan Tansu Çiller de "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"ndeki anma etkinliğine katıldı.