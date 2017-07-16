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Tansu Çiller de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydi!

Eski Başbakan Tansu Çiller, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nde anma etkinliğine katılıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet etti.

16 Temmuz 2017 Pazar 08:46
Tansu Çiller de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydi!

Milyonlar 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Şehitler Köpürüsü"nde düzenlenen anma etkinliğine katıldı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı anma etkiliğinde protokol sıralarında yer alan bir isim dikkatlerden kaçmadı. Eski Başbakan Tansu Çiller de "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"ndeki anma etkinliğine katıldı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 08:46
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  3. 15 temmuz şehitleri anma töreni
  4. Temmuz
  • Fahri GideroğullarıFahri Gideroğulları25 dk önce
    ortada küre olması lazım değilmiydi?
  • AydınAydın39 dk önce
    Her politikasını desteklemem ama Çiller'e de az iş etmedi malum ittifak.
  • ekremekrem40 dk önce
    Niye sasirdiniz ki ,oysa Çiller he saglam durmustur. Onun icindir ki karşi taarf onu hic sevmez ve zaten onu safdişibirakmak icin hele neler yapmişlardi
  • Türk vatandaşı Türk vatandaşı 47 dk önce
    TANSU ÇİLLER HANIM EFENDİ KADINDA ASALET VAR HEP AYNI
  • jalejale50 dk önce
    tayyip demezmi, benmi söyledim gidin kendinizi öldürün, nasilolsa her kele onun icin bir kele
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