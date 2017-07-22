Şehitler hemen defnediliyor
Mescid-i Aksa direnişinde şehit olan 3 Filistinli Müslüman direnişin kırılmaması için hızlıca defnedildi.22 Temmuz 2017 Cumartesi 01:04
YENİAKİT.COM.TR - İşgalci, İsrail polisi cuma namazı sonrası düzenlenen gösteriye çok sert şekilde müdahale etti.
Müdehale sırasında 3 Filistinli şehid oldu,Batı Şeria dahil 391 yaralı var İsrail el koymasın diye halk şehitlerini hemen defnetti.
Filistinliler direnişin kırılmaması için şehitleri hemen defnettiğini açıkladı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr