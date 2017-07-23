Şehit Yakup Sürücü unutulmadı

Geçtiğimiz yıl hain darbe girişiminde vatanı için göğsünü siper eden Şehit Yakup Sürücü’ seneyi devriyesinde unutulmadı. Erzurum valiliği tarafından okutulan mevlit programında eller semaya açılıp şehitler için, ülkenin birlik ve dirliği için dua edildi.

Duygulu anların yaşandığı programa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Şehit Sürücü’nün Babası İbrahim Sürücü, kardeşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin tarihte kara bir leke olarak kalacağına dikkat çeken Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Yüce Türk milletinin üniformasını giymiş hainlerin devlete ihanet ettiğini söyledi.

Bu tür darbe girişimleri ülkenin istikrarına büyük zarar verdiğini söyleyen Vali Azizoğlu, “Ne zaman Türkiye istikrarlı bir ivme yakalasa çeşitli oyunlar sergileniyor. Tarih boyunca bu hep böyle oldu. Fakat son yaşanan ihanete karşı vatandaş tek yürek olmuş, karanlığı aydınlığa çevirmiştir. Bu kutlu direnişte Yakup gibi, kahraman şehitlerimiz ülkeleri ve geleceğimiz için şehadet şerbeti içmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Allah okunan hatmi şerifleri ve mevlid-i nebiyi kabul etsin” dedi.

Okunan mevlid sonrasında katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Ardından Vali Azizoğlu ve beraberindeki heyet, Pasinler Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Harun Ersin Polat’tan brifing alan Vali Azizoğlu daha sonra ilçeden ayrıldı.