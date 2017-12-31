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Şehit yakınlarına erken terhis müjdesi

Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile şehit yakınlarına askerlik muafiyetine yönelik düzenlemeye gidildi.

31 Aralık 2017 Pazar 10:15
Şehit yakınlarına erken terhis müjdesi

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında 24 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile şehit yakınlarına askerlik muafiyetine yönelik düzenlemeye gidildi.

Buna göre, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlüler ile terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşlerinin istekli olmadıkça silah altına alınmayacağı, silah altındakilerin istemeleri durumunda ise terhis edilmesinin önü açıldı. Böylece silah altındaki şehit yakınları, birlik komutanlıklarına dilekçeyle başvuruda bulunarak erken terhis olabilecek. Şehit yakınlarına askerlik muafiyeti getiren düzenlemeye ilişkin şu ana kadar herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi. Yine aynı gerekçelerle hayatını kaybeden güvenlik korucuları da dahil olmak üzere kamu görevlilerinin çocuklarının da askerlikten muaf sayılacağı hüküm altına alındı.15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, askerlik yükümlülüğü konusunda tercihin şehit ailesine bırakıldığını, bu anlamda düzenlemenin yerinde olduğunu dile getirdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran da düzenlemeyle Askerlik Kanunu'ndaki bir eksikliğin giderildiğini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 10:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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