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Şehit yakınları ve gazilere yüzde 50 indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 15 Temmuz’da şehit düşenlerin aileleri ile gazi olan vatandaşların ikametgâhlarında tükettikleri elektriğin fiyatını yüzde 50 oranında düşürdü

Şehit yakınları ve gazilere yüzde 50 indirim
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:39
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Sabah'ın Haberine göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ülkesi ve milleti için hayatını kaybederek şehitlik mertebesine erişen vatandaşların aileleri ile gazilerin ikametgâhlarında tükettikleri elektriği yüzde 50 ucuz kullanmalarını kararlaştırdı. EPDK, Emekli Sandığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya gazi maaşının bağlandığının belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri, gaziler ve dul eşlerinin ikamet ettiği meskeninde tüketilen elektrik enerjisinin, alt abone grubu kapsamına alınmasına karar verdi.

TARİFELER DÜZENLEDİ

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ve görevli tedarik şirketlerinin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapan Kurum, daha önce terör şehitlerinin yakınları ve gazilerinin yer aldığı "Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler mesken alt abone grubu"na 15 Temmuz şehit yakını ve gazilerini de dahil etti. EPDK'dan yapılan açıklamada, "Düzenlemeyle 15 Temmuz darbe girişimi neticesinde ülkesi ve milleti için hayatını kaybederek şehitlik mertebesine erişen vatandaşlarımızın aileleri ve yine aynı hain teşebbüs nedeniyle ülkesi ve milleti için yaralanıp gazilik payesi alan vatandaşlarımız, ikametgâhlarında tükettikleri elektrik enerjisi için 667 ve 675 sayılı KHK kapsamında indirimli şehit aileleri ve muharip/ malul gaziler tarifesinden yararlanacaklardır" ifadelerine yer verildi. Düzenlemeyle bundan böyle 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri de ucuz elektrik kullanacak. Normal konut sahipleri 1 kilovat saat başına elektriğe vergiler hariç 33.18 kuruş öderken, şehit aileleri ve gaziler ise 15.95 kuruş ödeyecek.

ELEKTRİĞE ZAM YOK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 Ocak tarihi itibariyle elektriğe zam uygulanmayacağını bildirdi. EPDK ayrıca, tek terimli tek zamanlı alçak gerilimden bağlı mesken abonesinin 100 kilovat saat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutarın 2016 yılında olduğu gibi 2017'de de yaklaşık 41 lira olacağını duyurdu. Elektrik fiyatlarına son olarak geçen yıl başında yüzde 6.8 oranında zam yapılmıştı.

 
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