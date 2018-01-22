Şehit yakınları ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası' verildi

Törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile İstanbul ValisiVasip Şahin’in yanı sıra 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve konuşmalar ile devam etti.

Terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da şehit düşenlerin yakınlarına ve gazilere “Devlet Övünç Madalyası” takdim edildiğini belirten Bakan Kaya, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 74 ilimizde, 4 farklı ülkede toplam 3 bin 115 devlet övünç madalyasını şehit yakını ve gazilerimize sunuyoruz. Bunun 2 bin 226'sını gazilerimize, 889'u da şehit yakınlarımıza sunulacak." dedi.

Bakan Kaya, “Bu vatanı, bağımsızlığımızı bizlere emanet eden şehitlerimizin yakınları olan sizlere hizmet etmekten ben Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak da ayrıca büyük onur duyuyorum. Dünya döndükçe bu madalyalar, nişaneler sizin nesilden nesile evlatlarınıza, torunlarınıza emanet bırakacağınız bir şeref madalyasıdır. Kahraman milletimiz 15 Temmuz gecesi bağımsızlığına ve özgürlüğüne ne kadar düşkün bir millet olduğunu tüm dünyaya gösterdi. O gece sizler meydanlara, sokaklara çıktınız, aslında çok büyük bir kahramanlık örneği sergilediniz. Maalesef birileri sizlere 'militan' diyor. Bunu da çok üzülerek izliyoruz. 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkanlara militan değil, ancak ve ancak kahraman denir. Sizler bu ülkenin en büyük kahramanlarısınız. Asıl militan kim biliyor musunuz? Asıl militan, bu milletin şehitlerinin cenazelerine gitmesi gerekirken, FETÖ'cü hain teröristlerin cenazelerine, PKK'lı hain teröristlerin cenazelerine gidendir. Milletimizin istiklali ve istikbali için sokaklara çıktınız, biz sizlere 'kahramanlarımız' diyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Kaya, "Hem ülkemizin içindeki hem sınır boyumuzdaki tüm teröristleri arındırmakta kararlıyız. Bizim için PKK ile mücadele ne kadar kutsalsa, FETÖ ile de aynı kararlılıkta mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. PKK’sı, YPG’si, DEAŞ’ı, FETÖ'sü; tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Biz, bağımsızlığımız söz konusu olduğunda hiç tereddüt etmeden ihanet şebekelerinin hepsini çökertecek güce ve imana sahip bir milletiz." dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin millet olmanın birikim, fedâkarlık, tecrübe ve kahramanlık gerektirdiğini belirterek, “Bunların hepsini bir arada toplayan milletimiz, dünyada en önemli milletlerden ve bağımsızlığı kaybetmeyen, hiç boyunduruk altına girmemiş bir iki milletten biri olmuş. Bunu da fedekârlığı ve cesareti sayesinde elde etmiş. Bir millet, eğer düğüne gider gibi ölüme, şehadete koşuyorsa, onu yenebilecek hiçbir güç, hiçbir teknoloji yoktur. Bizim milletimiz, bunu her vesileyle göstermiş bir millettir. Tarih boyunca, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da saldırının her türlüsüne karşı dimdik ayakta durmayı ve onları yerle bir etmeyi başarmıştır. Bugün onun nişanesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına şehit yakınlarımıza ve gazilerimize devlet övünç madalyası ve beratını takdim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından devlet övünç madalyası ve beratı, şehit yakınlarına ve gazilere sunuldu.