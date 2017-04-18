eğitim rehberi
18 Nisan Salı 2017

Şehit ve gazi çocuklarından ücret alınmayacak

Subay Eğitim Merkezi ve Astsubay Eğitim Merkezi için başvuruda bulunan şehit veya gazi eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmamasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yer aldı.

Şehit ve gazi çocuklarından ücret alınmayacak
Eklenme: 18 Nisan 2017, 06:47

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde Subay Eğitim Merkezi (SUEM) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) için başvuruda bulunan şehit veya gazi eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmamasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, SUEM ve ASEM için müracaat eden adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda alınacak sınav ücretleri Başkanlık Döner Sermayesi İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak.

SUEM ve ASEM sınavlarına başvurularda şehit veya gazi eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmayacak.

Söz konusu yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütecek.

 
EtiketlerşehitgaziGÜNCEL Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

EĞİTİM GÜNDEMİ
RÖPORTAJ
MEB DUYURULARI
YÖK DUYURULARI
Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?