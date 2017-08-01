Şehit ve gazi ailelerinden Vali Elban’a anlamlı ziyaret

Şehit ve gazi ailelerini makamında kabul eden Vali Elban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. Şehitlerin ve gazilerin vatanları için en kutsal değerlerini ortaya koyduklarını belirten Vali Elban, "Şehitlerimizin aileleri de, gazilerimiz de gazilerimizin aileleri de bize emanettir. Şehit ve gazilerimizin yaptıkları fedakârlık ve ailelerinin duygularının tarifi yoktur. Allah onların eksikliğini vermesin" dedi

Yakın zamanda şehit aileleri ve gazilerle program vesilesiyle bir araya geldiklerini anımsatan Vali Elban, Bizim kapımız da gönlümüz de her zaman size açıktır. Sorun ve beklentilerinizi gidermek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Her zaman yanınızdayız" ifadelerinde bulundu.

Misafirleri ile uzun süre sohbet eden Vali Elban, şehit ve gazi ailelerinin sorun ve beklentilerini dinledi.