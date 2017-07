Şehit ve gazi aileleri yemekte buluştu

Kentteki ki bir parkta düzenlenen yemek programına Muş Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, ilçe belediye başkanları, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy, 15 Temmuz Gazisi Abdullah İrgin, gazi ve şehit aileleri ile davetliler katıldı. Programa katılan Muş Valisi Aziz Yıldırım, masaları tek tek gezerek ailelerle yakından ilgilendi. Daha sonra yemek duası yapılarak yemeğe geçildi. Yemeğin ardından programı organize eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy bir konuşma yaparak, 15 Temmuz’un yurdun her kesiminden vatan evlatlarının ve tüm mazlum İslam coğrafyasının şahlandığı, aklını kiraya vermişlerin, kendini medeni sayanların hüzne kapıldığı gün olduğunu söyledi.

Daha sonra bir konuşma yapan 15 Temmuz gazisi Abdullah İrgin de, bugün burada şehit ailelerinin bulunduğunu ve 15 Temmuz lanet gecesinin orduya mal edilmesinin aziz şehitlere bir ihanet olduğunu kaydetti. 15 Temmuz gazisinin ardından kürsüye gelen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’da, 15 Temmuz’un bir felaket, bir karanlık gece ve bir işgal girişimi olduğunu belirterek, “Bu gecede bütün hazırlıkların yapıldığı ve ülke dışındaki ağa babalarının organize ettiği taşeronlar vardı” dedi.

Son olarak kürsüye gelen Muş Valisi Aziz Yıldırım ise, bu günün hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, 15 Temmuz 2016’nın hafızalarda çok derin bir şekilde yer eden gün olduğunu söyledi. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin, kendilerine asker kıyafeti bulmuş bir takım hainden oluştuğunu ifade eden Vali Yıldırım, “Bu vatanın, milletin belki de lokmalarından kısarak vergileriyle alınmış olan tankını, topunu, tüfeğini, mermisini, tabancasını, uçağını, helikopterini bu millete çeviren bir takım bedbahtsızların sebep olduğu bir darbe girişimine sahne olmuştur 15 Temmuz. Fakat bu darbe girişimini kendilerince hazırlayan bu hain insanlar bir şeyi unutuyorlardı; zannettiler ki bu millet boyun eğecek, zannettiler ki bu millet kendilerine buyurun diyecek. Tam tersi bu aziz millet bin yıldır kendilerinin bu topraklar üzerinde vatan edindiği, yurt edindiği bu topraklar üzerinde yaşayan bu millet kendilerine karşı doğrultulan bu silahın ucunu kendi elleriyle kapattılar. Tankların önüne kendi bedenlerini koydular. Uçaklara bile kendilerini siper ettiler ve bu sayede bu aziz milletin bu gayretiyle, bu cesaretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri ve direktifleriyle Sayın Başbakanımızın yönlendirmesiyle bu hain darbe girişimcilerine karşı durdular. Bunun içerisinde vatanını milletini seven çok kıymetli askerlerimizde var. Bunun içerisinde vatanını milletini her zaman seven çok kıymetli polislerimizde var, jandarmamız da var. Bunlarla birlikte bu aziz millet bu darbe girişimine dur dedi. Hep birlikte geri püskürttü, hatta darbe girişimcilerine tabiri caizse bir darbe yaptı. Bir darbeyle karşılık verdiler ve onların bütün gayretleri, bütün planları alt üst oldu akim kaldı. Böylece yurdumuzun dışındaki onların işbirlikçilerinin de elleri böğürlerinde kaldı” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program sona erdi.