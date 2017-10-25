Şehit uzman onbaşı Dicle toprağa verildi
Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bilal Dicle'nin cenazesi defnedildi.25 Ekim 2017 Çarşamba 15:54
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, merkez Yenişehir ilçesindeki Sümer Camisi'ne getirildi.
İl Müftüsü Burhan İşliyen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Onbaşı Bilal Dicle'nin cenazesi, Diyarbakır Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.
Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da katıldı.