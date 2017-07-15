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Şehit Uzman Onbaşı Demirci son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl’ün Genç ilçesindeki Yeniyazı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı GATA’da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hakan Demirci için memleketi Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde tören düzenlendi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:14
Şehit Uzman Onbaşı Demirci son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Demirci’nin naaşı askeri helikopter ile Kozaklı’ya getirilirken ikindi namazı sonrası Merkez Caminde tören düzenlendi. Törende şehidin babası Arif Nihat Demirci yakınlarının desteği ile ayakta durmaya çalışırken şehidin Siirt ilinde görev yapan ikiz kardeşi Uzman Onbaşı Gökhan Demirci’de askeri üniformasıyla cenaze namazına katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Hakan Demirci’nin cenaze namazına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kayseri 2’inci Hava İkmal Bakım Merkezi (HİBK) ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Aslan, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Alay Komutanı Jandarma Albay Yusuf Ziyaddin Cavlak, siyasi parti il başkanları, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende cenaze namazı İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından kıldırıldı.

Şehit Demirci’nin naaşı, cenaze namazının ardından Taşlıhöyük köy kabristanlığına defnedildi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:14
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