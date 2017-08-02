Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kuzeyinde devam eden operasyon esnasında teröristlerce döşenmiş olan mayının patlaması sonucu 2 asker şehit oldu. Olayda şehit olan 2 askerden birisi olan Sivaslı Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal’ın cenazesi dün akşam askeri uçakla Sivas’a getirilerek Numune Hastanesi morguna konuldu. Öğle namazına yakın şehidin cenazesi hastanede morgundan alındı. Morg önünde şehit için dua edildi. Dua edildiği sırada sağlık çalışanlarının gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Daha sonra şehidin naaşı Fatih Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde bulunan babaevine getirilerek helallik alındı. Burada dua edilirken evin önünde toplanan vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. Cenaze aracının başına gelen şehidin eşi metanetini korurken "Ağlamayın" diyerek yakınlarını teselli etti.

"Ağlamayacağım, hayatım"

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Kale Cami’ne getirildi. Şehidin Türk Bayrağı’na sarılı tabutuna sarılan 2 yıllık eşi Songül Sakal uzun süre gözyaşı döktü. Şehit eşi, eşinin üniformalı fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı. Acılı eşi yakınları teselli ederken "Ağlamayacağım, ağlamayacağım hayatım. Biz senden razıyız. Allah’ta sende razı olsun canım" diyerek eşinin tabutunu okşadı. Şehidin annesi Döndü Sakal’da şehit oğlunun tabutuna son kez sarıldı. Metanetini koruyan anne oğlunu tabutunu okşayarak defalarca öptü.

İlk görev yeriydi

Vatani görevini tamamladıktan ve çavuşluk sınavını kazandıktan sonra Uzman Çavuş olan şehidin babasının 8 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. İlk görev yeri Lice’de şehit düşen Sakal’ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası bir süre omuzlarda taşındıktan sonra top arabasına konuldu. Cenazeye katılanlar tekbirler getirdi. Yukarı Tekke Mezarlığı’na götürülen şehidin cenazesi Garnizon Şehitliği’nde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenaze programına, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, 5’inci Piyade Er ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, şehidin yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.