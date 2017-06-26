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Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yahşi'nin cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 20:49
Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesi morgundan alınan şehit Yahşi'nin naaşı, İlkadım ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Şehidin cenazesi, vatandaşlarca yaklaşık 750 metre omuzlarda taşındıktan sonra Büyük Cami'ye getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin babası Orhan, annesi Nazmiye, eşi Yasemin ve kardeşi Metehan Yahşi ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Vali Vekili Hasan Öztürk, AK Parti Samsun milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı ve Ahmet Demircan, CHP Samsun milletvekilleri Hayati Tekin ve Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Kılıç, şehidin babası Orhan ve kardeşi Metehan Yahşi'ye başsağlığı dileyerek, aileyi teselli etmeye çalıştı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi, daha sonra Kıranköy Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 20:49
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