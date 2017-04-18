Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de, PKK'lı teröristler tarafından askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Harun Şenözüar, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Torbalı Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Şenözüar'ın naaşı Mümin Mesci Camisi'ne getirildi, bu sırada cami avlusundaki vatandaşlar tekbir getirdi.

Şehidin eşi 8,5 aylık hamile Melek Şenözüar, 112 Acil Servis ekiplerince sedyede üzerinde şehidin tören kıyafeti ve şapkasıyla cami avlusuna getirildi. Ağabeyinin şapkasını takan şehidin kız kardeşi Merve, yengesi Melek Şenözüar'ı teselli etmeye çalıştı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşı döken baba Hamdi, anne Fatma ve Uzman Çavuş olan ağabey Rıdvan askerler ve yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Sandalyeye oturtulan anne ve baba el ele tutuşarak birbirlerini teselli etmeye çalıştı.

2 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

İl Müftüsü Ramazan Muslu tarafından ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası alınan helalliğin ardından Şenözüar'ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında top arabasına konuldu. Top arabasının arkasında yürüyen anne, baba ve kardeşlerin salavat getirmesinin ardından, törendekiler de salavat getirdi. Daha sonra vatandaşlar "şehitler ölmez vatan bölünmez", "kahrolsun PKK" şeklinde slogan atıp tekbir getirdi.

Cenaze arabasına konulan şehidin naaşı, Karaot Mahallesi mezarlığına defnedildi. Bu arada, şehidin 2015 yılında göreve başladığı ve 2 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.