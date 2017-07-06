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Şehit Uzman Çavuş Ceylan son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Ceylan, memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 22:19
Şehit Uzman Çavuş Ceylan son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Emrah Ceylan'ın cenazesi, Denizli'de babası Süleyman Ceylan'ın evinde helallik alınmasının ardından Karacasu ilçesinde Esençay Mahallesi'nde ikamet eden annesi Aynur Durmaz'ın evine getirildi. Şehidin naaşı, annesinin evinde de helallik alınmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törende şehidin yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Şehidin eşi Senem Ceylan, 11 yaşındaki oğlu Süleyman'ın ellerinden tutarak, "Biz ağlamayacağız, söz verdik. Herkes ağlayacak ama biz dik duracağız. Baban böyle isterdi." ifadesini kullandı. Şehidin oğlu Süleyman'ın metanetli duruşu dikkati çekti.

İl Müftüsü Ömer Kocaoğul tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi tekbirler eşliğinde Karacasu mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınları, Aydın Vali Vekili Abdullah Aslan, AK Parti Aydın milletvekilleri Mehmet Erdem, Mustafa Savaş, AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Balıbek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Van-Hakkari karayolunun emniyetini sağlamak amacıyla mayın ve patlayıcı araması yapan güvenlik güçlerine 3 Temmuz'da teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ceylan, tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesinde şehit olmuştu.

Muhabir: Ferdi Uzun,Mehmet Ali Cintosun

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 22:19
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