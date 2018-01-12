Şehit torunu Erdoğan!

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dedesi Mustafa oğlu Kemal’in, askerdeyken şehit olduğunun arşivlerde ‘askerde meçhul’ ifadeleriyle kesin olarak yer aldığını bildirdi.

1882 doğumlu Mustafa oğlu Kemal’in akıbetini gösteren arşivdeki Osmanlı belgesini de yayınlayan MSB açıklamasında şunlar kaydedildi: “Cumhurbaşkanımız’ın dedesi Mustafa oğlu Kemal’in, söz konusu tarihlerde (Sarıkamış Harekatı) askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğu arşivlerimizde ‘askerde meçhul’ ifadeleriyle kesin olarak yer almaktadır. O dönemdeki silah arkadaşlarının aktardığı bilgi çerçevesinde donarak şehit olduğu bilgisine ulaşılmaktadır.”

Bu arada Erdoğan, muhtarlar toplantısındaki konuşmasında dedesinin de Sarıkamış’ta şehit düştüğüne değinerek, “Onlar o bedeli ödediler ama Ruslar orada daha farklı bir bedel ödedi. Çanakkale Boğazı ve toprakları aynı zamanda devrin en büyük, en modern, en kalabalık ordularının mezarlığıdır” ifadesini kullandı.