Şehit Sefa Tiftik anısına yapılan çeşmenin açılışı gerçekleşti
Jandarma Uzman Çavuş Sefa Tiftik anısına şehidimizin köyü Dudaş’ta çeşme yaptırıldı.24 Ekim 2017 Salı 16:58
Beypazarı dudaş mahallesinde yaptırılan çeşmelerin açılışına, İlçe Kaymakamı Kadir Ekinci, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Işık, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, diğer Resmi Kurum Temsilcileri ve Beypazarlı vatandaşlar katıldı.
Şehitlerimiz anısına okunan Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve duaların ardından kurbanlar kesilerek açılış gerçekleşti.