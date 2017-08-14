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Şehit polisin kimliği belli oldu

Bu gece saat 23.00 sıralarında İstanbul Vatan Emniyette DEAŞ'lı terörist tarafından yapılan bıçaklı saldırıda bir polis memuru şehit olmuştu. O polisin kimliği belli oldu.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 00:55
Şehit polisin kimliği belli oldu

DEAŞ'lı şüpheli emniyetin yerleşkesi avlusunda bir polis memurunu bıçakla ağır yaraladı. Ağır yaralanan polis hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. DEAŞ'lı olduğu söylenen şüpheli ise olay yerinde başka bir polis tarafından öldürüldü. 

Şehit polisin ismi belli oldu

Polis memurunun isminin Sinan Acar olduğunu bildirildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 00:55
  1. vatan emniyet şehit polis
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