Şehit polisin adı memleketinde yaşatılacak!

İstanbul’da 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Arena Stadı yakınında eli kanlı terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen polis memurlarından Durmuş Öcal’ın adı memleketi Isparta’da yaşatılacak.

Şehit polisin adı memleketinde yaşatılacak!
Eklenme: 08 Ocak 2017, 17:27
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İstanbul’da 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Arena Stadı yakınında eli kanlı terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen polis memurlarından Durmuş Öcal’ın adı memleketi Isparta’da yaşatılacak. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın daha önce Öcal'ın adının ailesinin istediği bir yere verileceğini açıklamıştı.

Isparta Belediyesi Meclisi ocak ayı oturumunun son toplantısında, meclis isim komisyonu, şehidin adının baba evinin bulunduğu Doğancı mahallesinde devlet hastanesi karşısındaki 112. ve 129. caddeler ile bu mevkide yer alan parka verilmesini kararlaştırdı. Bu teklif meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Şehidin adının yer aldığı Türk bayraklı temadan oluşan levha yakın bir zamanda belirtilen cadde ve parka takılacak.

 
EtiketlerİstanbulVodafone Arena StadıDurmuş ÖcalşehitIsparta Belediyesi
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