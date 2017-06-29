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Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Muhammet Ali Mevlüt Dündar'ın cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

29 Haziran 2017 Perşembe 15:37
Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında şehit olan polis memuru Muhammet Ali Mevlüt Dündar’ın naaşı, Karaman Devlet Hastanesi morgundan alınarak, cenaze namazının kılınacağı 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'na getirildi.

Karaman Devlet Hastanesinde tedavi gören şehidin babası İdris Dündar, töreni ambulanstan takip etti. Şehidin kardeşleri Muhammet Musa, Masum, Ayşe ve Betül Dündar, tören boyunca gözyaşı döktü. Şehidin annesi Gülten Dündar'ın ise ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Şehit Dündar'ın cenazesi, 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'nda kılınan namazın ardından Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, askeri erkan, şehit ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin kardeşi Masum Dündar (sağ) cenazede nöbet tutan polisin gözyaşlarını sildi.

Şehit Dündar, 15 Temmuz'da çıkan olaylarda yaralanmış

Öte yandan şehit Dündar’ın darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, görevli olarak gittiği Ankara'da çıkan olaylarda yaralandığı belirtildi. Kolu kırılan şehidin, tedavisinin ardından Hakkari'deki görevine döndüğü öğrenildi.

Şehit polisin amcasının oğlu Bayram Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dündar'ın, meslek aşkı ve terörle mücadeledeki azmi ile herkesin gurur kaynağı olduğunu bildirdi.

Şehidin inançlı biri olduğunu dile getiren Bayram Dündar, "Ailesi ve kendisi çok inançlı, vatan, millet için hep dua eden insanlardı. Muhammet de 'önce vatan' dedi, şehit oldu. Vatan sağ olsun." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 15:37
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