Şehit polis Nedip Cengiz Eker’in annesi Güzel Eker: "İdamlarını istiyorum"

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapılan duruşma öncesi sanıklar cezaevinden araçlarla duruşma salonunun yapıldığı salonun altında otoparka getirildi. Dün yapılan celsede savunmalarını hazırlamayan bazı sanıkların duruşmaya katılmama talepleri üzerine bugünkü celseye daha önce özel araçlarda getirilen bazı sanıkların gelmediği öğrenildi.

Sanıkların duruşma salonuna girmesinin ardından sanıkların esas ilişkin savunmalarının alınması ile birlikte Marmaris’te darbeciler tarafından şehit edilen Aydınlı polis memuru Nedip Cengiz Eker’in ailesi de duruşmayı takip ediyor. Şehit babası Nihat Eker, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, “Sanıklar savunma için zaman istiyorlardı. Mahkeme bunu önce kabul etmişti. Ama baktı ki çok uzatmaya gidiyor sonra kabul etmedi. Bu olay da kapandı. Bitecek inşallah mahkeme. Bu ayın sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor. Artık cezalarını alacaklar. Başka hiç kurtuluşları yok” dedi.

Anne Güzel Eker ise, “Onların idamını istiyorum. Bütün şehit anneleri benim gibi istiyor” dedi.