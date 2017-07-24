Şehit polis memuru toprağa verildi
İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bariyere çarpan araçta şehit olan polis memuru Burak Bülbül, memleketi Kütahya’nın Simav ilçesinde toprağa verildi.24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:39
Şehit polis Burak Bülbül’ün (21) Türk bayrağına sarılı cenazesi bugün öğle saatlerinde hastane morgundan alınarak, baba ocağının bulunduğu Simav’a 10 kilometre mesafedeki Samat köyüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, köy mezarlığına götürüldü. Şehit polisin meslektaşlarının omzunda taşınan cenazesi mezarlık girişinde bulunan musalla taşına konuldu.
Cenaze törenine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, şehit polisin yakınları ve çok sayıda köylü katıldı.
Namaz öncesinde taziyeleri kabul eden şehit polisin 25 yıllık imam olan babası Ali Bülbül, gözyaşlarını tutamadı.
İl Müftüsü Mustafa Hazırlar’ın kıldırdığı namazın ardından şehit polis Bülbül, gözyaşları içinde toprağa verildi.