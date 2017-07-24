Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şehit polis memuru toprağa verildi

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bariyere çarpan araçta şehit olan polis memuru Burak Bülbül, memleketi Kütahya’nın Simav ilçesinde toprağa verildi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:39
Şehit polis memuru toprağa verildi

Şehit polis Burak Bülbül’ün (21) Türk bayrağına sarılı cenazesi bugün öğle saatlerinde hastane morgundan alınarak, baba ocağının bulunduğu Simav’a 10 kilometre mesafedeki Samat köyüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, köy mezarlığına götürüldü. Şehit polisin meslektaşlarının omzunda taşınan cenazesi mezarlık girişinde bulunan musalla taşına konuldu.

Cenaze törenine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, şehit polisin yakınları ve çok sayıda köylü katıldı.

Namaz öncesinde taziyeleri kabul eden şehit polisin 25 yıllık imam olan babası Ali Bülbül, gözyaşlarını tutamadı.

İl Müftüsü Mustafa Hazırlar’ın kıldırdığı namazın ardından şehit polis Bülbül, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:39
  1. İstanbul
  2. Kütahya
  3. Bayrampaşa
  4. Simav
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sünnet Heyecanı Başladı, Kıyafetleri Dağıtıldı
    1. Sünnet Heyecanı Başladı, Kıyafetleri..
    2. Lozan Antlaşması 2023'te bitmiyor mu?
    3. İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye..
    4. Avcı-Gücenmez ikilisi Peugeot 208 T16..
    5. Albaraka Bankacılık Grubu ve Libyan..
    6. Memur-Sen Toplu Sözleşme Tekliflerini..
    7. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı..
    8. Vakıf Katılım’dan 150 Milyon TL'lik..
    9. Konya Mescid-i Aksa İçin Ayakta
    10. KKTC bayrağı neden İsrail Bayrağı'na..
    11. Bu ne saygısızlık! Mezarlıkta oynadı
    12. 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
    13. Basının gücü, Millet ve Demokrasinin..
    14. Yaz Spor Okulları'na rekor katılım
    15. Düğün konvoyu kana bulandı: 3 ölü
    16. Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı..
    17. Borsa haftanın ilk gününü düşüşle..
    18. İBB iddianamesinde sanıkların..
    19. Kuruyemişte altın marka ödülü Göral’a
    20. BEÜ’den Zonguldak’a büyük katkı
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir