Şehit polis memuru Acar son yolculuğuna uğurlandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bıçakla yaralayarak şehit ettiği polis memuru Sinan Acar, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Acar'ın (24) Türk bayrağına sarılı naaşı, Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'ndeki baba evi önünde helallik alınmasının ardından Mihraplı Camisi'ne getirildi.

Cami bahçesinde şehit Acar'ın babası Erdem, annesi Gülşen, 19 yaşındaki kardeşi Engin Can Acar ve nişanlısı Nida Fedai ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Fenalaşan şehit annesine 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Nişanlısının polis şapkasını takan Nida Fedai ise tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Geçen hafta nişanlandığı, 4 gün sonra doğum günü olduğu öğrenilen şehit Acar'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından silah arkadaşlarının omuzlarında taşındıktan sonra Bursa Emniyet Müdürlüğüne ait cenaze aracıyla götürüldüğü Hamitler Kent Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Vali Vekili Ergun Güngör, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, bazı milletvekilleri, siyasi parti il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.