Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şehit polis için Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi

Tuzla’da bir hırsızla yaşanan kovalamaca sırasında vurularak şehit olan polis memuru Battal Yıldız için Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Şehidin 6 yaşındaki oğlunun tören boyunca babasının fotoğrafına sarıldığı görüldü. Evli ve 2 çocuk babası Yıldız’ın naaşı törenin ardından memleketi Konya’ya gönderildi.

16 Temmuz 2017 Pazar 22:58
Şehit polis için Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi

Tuzla’da dün gece yarısı bir hırsızla yaşanan kovalamaca esnasında vurularak şehit olan polis memuru Battal Yıldız için Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Ali Yıldız, annesi Kezban Yıldız ve eşi Emine Yıldız başta olmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, meslektaşları ve yakınları katıldı. Evli ve iki erkek çocuk babası şehit Yıldız’ın Türk bayrağına sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında alana getirildi. Saygı duruşuyla başlayan cenaze töreni şehit polis Yıldız için yapılan dualarla devam etti.

Törende bir konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Dünyadaki görevini onurlu bir şekilde tamamlayan Battal Yıldız şehitlik mertebesine yükselmiştir, mekanı cennet olsun. Böylesine bir mesleği hakkıyla yaparak nihayetini şehadetle tamamlamıştır. Şunun da bilinmesini isterim, bu toplumun birliğini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Şehidimizin eşi bizim kardeşimiz, çocukları da bizim çocuklarımızdır. Onlara ve şehidin yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Şehit polisin, Hasan İlyas (6) ve Mehmet Ali (2) adında iki oğlu olduğu öğrenildi. 6 yaşındaki Hasan İlyas’ın tören boyunca babasının fotoğrafına sarıldığı görüldü.

Yıldız’ın naaşı yapılan duaların ardından defnedilmek üzere memleketi Konya’ya gönderildi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 22:58
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Konya
  4. Çal
  5. Tuzla
  6. Şadi Yazıcı
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PYD'li teröristlerden kan donduran sivil katliamı!
    1. PYD'li teröristlerden kan donduran..
    2. Yılanları çıkarmak için kuyuya 21 ton..
    3. Şehitlerimize Kur'an okunmasını..
    4. 15 Temmuz şehitleri Kolombiya ve..
    5. Belediye başkanı şehit kardeşinin..
    6. Kırkpınar Güreşleri Ağalık İhalesi'nde..
    7. Anadolu Otoyolu'ndaki bakım..
    8. Bitlis’te ‘Demokrasi’ nöbeti
    9. Yasemin Can 5 binde de zirveyi bırakmadı
    10. Manisa’da mehter eşliğinde demokrasi..
    11. Nevşehir’de Esat Kabaktepe kahramanlık..
    12. Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1..
    13. Galatasaray, Östersunds FK maçı..
    14. Çerkezköy’de 15 Temmuz ruhu yaşatıldı
    15. TEM Otoyolu trafiğe kapandı
    16. Tekirdağ’da feci ölüm
    17. Kuyuya düşen işçi ağır yaralandı
    18. Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı : 7..
    19. Batı Karadeniz’de dev dalgalar..
    20. Almanya’da 15 Temmuz anısına futbol..
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Paranızı mutlaka alın! Başvurmayanın hakkı yanacak
    Paranızı mutlaka alın! Başvurmayanın hakkı yanacak
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Selalar komünist gazeteyi çıldırttı!
    Selalar komünist gazeteyi çıldırttı!