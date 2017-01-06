Şehit polis Fethi Sekin ile ilgili ağlatan paylaşım

Dün İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin ile ilgili bir anısını sosyal medyada hesabından paylaşan tercüman Cansu'nun anlattıkları herkesi duygulandırdı.



İzmir'de yaşayan Günel Tahirli Cansu, yaklaşık 1 ay önce, 3 Kasım günü şehit polisi Fethi Sekin ile yaşadığı diyaloğu anlattı. Hürriyet'in haberine göre, Rusçası olduğu için adliyede zaman zaman tercümanlık yaptığını belirten, "Azerbaycan kızı, Türk geliniyim. Şehit abimizin ruhu şad olsun" diyen Günel Tahirli Cansu'nun o paylaşımı şöyle:



"Abi, evde bebek bıraktım"



"Tercümanlık yaptığım için sık sık gidiyorum İzmir Adliyesine. Bir kaç hafta önce bir duruşmaya katılmak zorundaydım. Duruşma saatine az kalıyordu arabayı park edecek yer bulamadım. Resmi araçların olduğu yere doğru yaklaştım. Bir polis arabası ve yanında bir polis memuru duruyordu, duruşmaya geç kalıyordum. Camı açtım ve polis memuruna dedim ki, "Abi ben Emniyetin tercümanıyım hiçbir yerde yer bulamadım arabayı park etmek için, evde bebek bıraktım acil duruşmaya katılıp eve dönmem lazım bana yardımcı olabilir misiniz?



"Kardeşim buraya park edebilirsiniz"



Polis memuru polis arabasını çekti ve "Kardeşim buraya park edebilirsiniz" dedi. "Tamam" dedim "Abi en fazla 1 saate kalmaz çıkarım" dedim. Gittim duruşma bitti, çıkışta polis abiye yaklaştım teşekkür ettim, bana dedi "Kardeşim arabanın camında kağıt var onu kendin kaldırırsın" Arabaya yaklaştım kağıdı elime aldım geri ona doğru gittim, "Abi" dedim "Ceza olmasın bu" "Yok" dedi "Ceza yazmasınlar diye koydum. Ceza gelirse kardeşim ben hep buradayım merak etmeyin."



"Evet, şehit olan fethi Sekin"



Arabaya geldim kağıdı arabaya bıraktım. Akşam Taner gelince anlattım dedim yardım ettiler ama böyle bir şey var o da "Atma kalsın" dedi. Ama ama dediyse öyledir. Bugün patlamada bir trafik polisinin şehit olduğunu duydum bir anda aklıma o polis abi geldi nedense, sonra yok dedim kendi kendime. Sosyal medyada resmini görünce Taner'i aradım kağıt arabada duruyordu çünkü, bi bakar mısın dedim polis memurunun adına ve bir kaç dakika sonra Taner bana kağıdın resmini yollayarak "Evet o şehit olan Fethi Sekin" dedi.



Tıpkı Günel Tahirli Cansu'nun dediği gibi: “İyilikler hiç bir zaman unutulmuyor Türk halkının Gururu. Allah Rahmet eylesin sana abi..."

Fethi Sekin kimdir?

Katliamı önlerken şehit olan Elazığ Baskil doğumlu şehit trafik polisi Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Şehit polis Sekin'in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin'in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir'deki oğlunun yanına gittiği belirtildi.

6 kardeşi olan ve 8 yıldır İzmir'de bulunan şehit polis memuru Sekin'in cenazesinin de Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde toprağa verileceği belirtildi.