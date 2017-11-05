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Şehit polis annesi endişelenmesin diye "Tatile çıkıyoruz" demiş

Balıkesir Edremit'te yaşayan Saliha Üray, oğluyla en son ne zaman bir araya geldiğini ve telefonla yaptığı görüşmeleri anlattı.

05 Kasım 2017 Pazar 15:28
Şehit polis annesi endişelenmesin diye "Tatile çıkıyoruz" demiş

Oğlunun mesleğini çok severek yaptığını söyleyen anne Üray, şehidin uzun süreli operasyonlara gitmeden önce kendisini aradığını, tatile gideceğini söylediğini belirtti.

"ANNE BİZ TATİLE ÇIKIYORUZ, BİZİ MERAK ETME"

Oğluyla en son geçen Ramazan Bayramı'nda Salihli ilçesinde bir araya geldiklerini kaydeden Üray, "Bana 'Hep beraber Salihli'de toplanalım, orada bayramlaşalım' dedi. Bayramda bir hafta boyunca Salihli'deydik. Ondan sonra da bir daha görüşemedik" dedi.

Şehadetinden bir hafta önce telefonla görüştüğü oğlunun operasyonlara katıldığını kaygılanmaması için kendisine anlatmadığını ifade eden Üray, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep operasyona katılıyormuş. Bana hiç haber vermez ve söylemezdi. Ülke dışında bir operasyona katılacağında ise bana 'Anne beni merak etme tatile gidiyorum' diyordu. Uzun bir süre görüşememiştik meğer Irak'a gitmiş, bana söylemedi. Oğluma 'Annem aklım hep sende. Kötü bir haber olacak diye haberlere bakamıyorum' diyordum. O da hem mesleğini çok sevdiği için hem de vatan sevgisi ağır bastığı için 'Anne sen beni merak etme' diyordu."

Şehit polisin anneannesi Sebahat Şahin de torununa 1 yaşından 10 yaşına kadar baktığını belirterek, "Çok efendi, akıllı uslu bir çocuktu. Derslerinde de çok başarılıydı. 3 ayrı üniversite bitirdi, maliye, sınıf öğretmenliği ve polisliği kazanmıştı ama o diğerlerini istemedi, polisliği tercih etti ve polis oldu." dedi.

Torununun geçen yıl vefat eden dedesi Halil Şahin'i çok sevdiğini dile getiren anneanne Şahin, "Bu yüzden kendisine bir şey olursa dedesinin yanına gömülmek istediğini söylerdi. Vasiyetini yerine getirerek şehidimin cenazesini dedesinin yanına defnettik." diye konuştu.

İLK GÖREV YERİYDİ

Göreve 2011'de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde başlayan Ahmet Alp Taşdemir, Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde terör örgütü PKK/KCK'nın hücre evine güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda şehit olmuştu.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 15:28
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