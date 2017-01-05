Şehit polis 55 gün önce annesini kaybetmiş

Elazığ'ın Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlı kahraman şehit Fethi Sekin'in annesi Hatun Sekin, 55 gün önce kanserden hayatını kaybetmiş.

Şehit polis 55 gün önce annesini kaybetmiş
Eklenme: 05 Ocak 2017, 19:49
Bu haber 2.080 kez okundu

İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ile gerçekleştirilen terör saldırısında teröristleri fark ederek onlarla çatışmaya girip, katliamı önlerken şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Şehit polis Sekin'in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin'in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir'deki oğlunun yanına gittiği belirtildi.

6 kardeşi olan ve 8 yıldır İzmir'de bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesinin de Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyüne getirilip toprağa verileceği belirtildi.

 

 
EtiketlerŞehit polisannesini kaybetmişşehit Fethi Sekin'in annesi
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.