Şehit polis 55 gün önce annesini kaybetmiş

11

"Teröristin elindeki silaha çift şarjör bağlanmış"

A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Terörü Türkiye'ye karşı silah olarak kullanmak isteyen, terörle Türk milletini teslim almaya çalışanların olduğunu görüyorum ancak benim memleketim olan İzmir kahramanlar şehridir dedi. Caşın, maktulun elindeki silahın kaleşnikof olduğunu ve çift şarjör bağlandığını söyledi. Teröristlerin niyetinin bombalı saldırıyla kapıyı açmak olduğunu ardından Adliye'nin içinde katliam yapmak olduğunu ancak hainlerin bunda başarısız olduklarını söyledi. Caşın, emarelere dikkatle bakmanın gerekliliğini hatırlatırken Mardin'de, Nusaybin'de yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı olan şüphelilerin gizlenmek istediklerini PKK ve PYD kamplarında eğitim gören şüphelilerin yakalandığını söyledi.