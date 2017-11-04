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Şehit özel harekatçının cenaze namazını babası kıldırdı

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir'in cenazesini imam olan babası kıldırdı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 22:18

Diyarbakır'da teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'den Salihli'ye helikopterle getirilen şehidin cenazesi ilk önce çocukluğunun geçtiği anneannesinin evinin önüne götürülerek, komşularından helallik alındı.

Ardından Hamidiye Camisi'nde düzenlenen törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı görev arkadaşları tarafından omuzlanarak katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehidin eşi Yeşim Taşdemir, tabuta sarılarak gözyaşı döktü, küçük kızı Esma ise babasının tabutunu sevdi.

Şehidin cenaze namazı ise imam olan babası İbrahim Taşdemir tarafından kıldırıldı.

Namaz öncesi imam cübbesini giyerek tabutun yanına gelen baba, oğlunun fotoğrafını görünce duygulanarak göz yaşlarına hakim olamadı. Fotoğrafı eline alarak öpen Taşdemir, yakınları tarafından teselli edildi.

Namazı kıldıran Taşdemir, daha sonra yaptığı konuşmada, oğlunun şehadetine şükrettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sevgili Müslümanlar, necip millettim, Allah sizlerden ebedi razı olsun. 'Rabbimiz, nimetlerimi sayarak bitiremezsiniz' diyor ya İbrahim suresinde, bana Rabbimin en büyük nimetlerinden biri Ahmet oğlum doğduğunda, onun doğumuyla gelmişti. Rabbime sonsuz hamdolsun, böyle bir evladın babası olmaktan şeref duyuyorum. Her zaman devletim yanımdaydı Allah bu devlete zeval vermesin."

Törene, çok sayıda vatandaşın yanı sıra MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, İsmail Bilen ve Uğur Aydemir, CHP Milletvekili Mazlum Nurlu ile Vali Mustafa Hakan Güvençer, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Erhan Can da katıldı.

Özel Hareket polisleri ve İl Emniyet Müdürü Bilgiç tarafından omuzlanarak cenaze aracına konan şehidin naaşı, asri mezarlıkta toprağa verildi.

Diyarbakır'da Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde terör örgütü PKK/KCK'nın YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere operasyon düzenlenmiş, bir hücre evine güvenlik güçlerince giriş yapıldığı esnada el bombası atılması sonucu 10 güvenlik görevlisi yaralanmış, ağır yaralı polis memuru Taşdemir, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 22:18
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