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Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine Kulu’dan toprak

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Arnavutköy Belediyesi işbirliğiyle İstanbul’dan başlatılan 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla gerçekleştirilen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turnuvası" turuna katılan bisikletçiler Konya’nın Kulu ilçesinde karşılandı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:20
Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine Kulu’dan toprak

Ankara’dan Kulu sınırına gelen bisikletçileri AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Aslan, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız ve beraberindeki Kulu protokolü karşıladı. Bisikletçilere, Kulu Makas mevkisinde bir dinlenme tesisinde öğle yemeği programı düzenlendi. Ayrıca sporculara çiçek ve çeşitli hediyeler verildi. Sporcular da Milletvekili Abdullah Ağralı ve protokol mensuplarına plaket takdim etti. Daha sonra Milletvekili Ağralı tarafından şehit Ömer Halisdemir’in kabrine götürülmek üzere Kulu’nun toprağı teslim edilen sporcular, Kulu’dan uğurlandı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 23:20
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