Şehit Ömer Halisdemir hayrına Suriyelilere su yardımı
Suriye'de çadırlarda yaşayanlara, şehit Astsubay Ömer Halisdemir hayrına su gönderildi.17 Temmuz 2017 Pazartesi 07:42
Suriye'de çadırlarda yaşayanlara, şehit Astsubay Ömer Halisdemir hayrına su gönderildi.
Musa'ab Bin Umeyr Derneğinden yapılan açıklamada, Suriye'de zor şartlar altında hayatını devam ettirmeye çalışanlara yardımların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, iç savaş nedeniyle Halep, Humus ve Şam'dan kaçarak kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda hayata tutunmaya çalışan Suriyelilere, FETÖ'nün darbe girişiminde darbeci generali vurarak gecenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir hayrına 25 ton su yardımı yapıldığı kaydedildi.
Derneğin, Suriye'deki yardımlarının devam edeceği bildirildi.