Şehit Ömer Halisdemir davasında ara karar

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar ve avukatları ile müştekiler şehit Halisdemir'in kardeşleri Soner ve Savaş Halisdemir, karargahtaki olaylarda yaralanan Astsubay İsmail Oğuz ve darbeciler tarafından öldürülen Astsubay Nedim Şahin'in eşi Ayşe Şahin ve çocukları hazır bulundu.

"ÜMİT BAK İLE MEHMET ALİ ÇELİK DİRENMEDİ"

Duruşma, tutuklu sanık Ahmet Muhammet Demirci'nin çapraz sorgusuyla başladı.

TBMM Avukatı Sinan Kılıçkaya'nın, "Siz Diyarbakır'da havaalanına gelirken Başbakanın darbe açıklamasını duydunuz mu?" sorusuna Demirci, "Başbakan o saatlerde darbeyle ilgili açıklama yapmadı. 'Ufak bir kalkışma var, her şey kontrol altında.' dedi. Ankara'ya geldiğimizde de bunun ufak bir kalkışma olduğunu sanıyordum." yanıtını verdi.

Kılıçkaya, "Mihrali Atmaca, Ümit Bak ve Mehmet Ali Çelik'i neden gözaltına aldırdı?" diye sordu. Demirci, "Mihrali bana bir açıklama yapmadı. 'Bunlar hain, emir Zekai Aksakallı'dan geldi, bunları derdest edeceğiz.' dedi. Ben de emri sorgulamadım. Biz verilen emri yaparız. Herhangi bir sıkıntı varsa sorumluluk komutandadır. Ümit Bak ile Mehmet Ali Çelik direnmedi. Sadece 'arkadaşlar yanlış yapıyorsunuz, masanın üstünde emir var' dediler. Darbe ile ilgili gece hiçbir şey duymadım." cevabını verdi.

"ANTALYA VE ANKARA'DA SOHBETLERE KATILDI"

Demirci'nin çapraz sorgusunun ardından duruşmaya SEGBİS ile İstanbul'dan bağlanan ve başka bir FETÖ davasından yargılanan Enis Gökhanoğlu, tanık olarak dinlendi.

Sanıklardan eski kıdemli başçavuş Cihat İbrahim Yörük hakkında beyanda bulunan Gökhanoğlu, Yörük ile askeri okulda tanıştıklarını belirterek, "Yanılmıyorsam yan sınıfımızdaydı. Askeri okulda kendisinin bu yapıyla alakası olup olmadığını bilmiyorum. Komando kursuna gitmeden önce gruplandırıldık. Kursa kadar bir veya 2 kez sohbetlere gittik. Komando kursundayken de bir veya iki kez gitmiştik. Ondan sonra da bir daha kendisiyle irtibatımız olmadı." dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, Gökhanoğlu'na, "Anlatacakların bu kadar mı? Sohbetleri kim, nerede ve ne zaman organize etti? Sohbet dışında bir faaliyetiniz oldu mu?" diye sordu. Gökhanoğlu'nun, sohbetlere 2011'de Ankara'da ve komando kursuna gittikleri Antalya'da katıldıklarını söyledi.

"ÖMER HALİSDEMİR, AKSAKALLI'YI ARAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Gökhanoğlu'nun beyanının ardından darbe girişimi gecesinde Özel Kuvvetler Okul Komutanlığında nöbetçi astsubay olan Ahmet Karaslan tanık olarak dinlendi.

Karaslan, 15 Temmuz gecesi okul komutanlığında nöbetçi astsubay olduğunu ve olayları televizyondan öğrendiğini belirterek, "Okul Komutanına bilgi verdim. Bu sırada hazır kıta çağrıldı, üstlerimle telefon görüşmeleri yaptım. Komutanım kendisini almamız için araç istedi. Nöbetçi amirliği bu aracı vermedi. Ümit Bak'ın emri olduğunu söylendi." dedi.

Nöbetçiye tahsisli tüfeği aldığını aktaran Karaslan, şunları kaydetti: "Nöbetçi amirliğine gittim ve nöbetçi subayı Volkan Vural Bal ile karşılaştım. Bal, 'Olmaması gereken şeyler olduğunu, Ankara'ya gelmemesi gereken birliklerin geldiğini' söyledi. Ayrılırken kapıda şehit Ömer Halisdemir'le karşılaştım. O da ne olduğunu bilmediğini, birazdan yukarı çıkıp, Zekai Paşa'yı arayacağını söyledi. Nizamiyeye sivil araçlarla birilerinin geldiğini gördüm. Araçlar, hızla karargaha girdi, araçtakiler binaya girmeden toplanmışlardı ve teçhizatları vardı. İçlerinden tanıdığım Ramazan'a durup ne olduğunu sordum. Ramazan da bana 'Kendine mukayyet ol, bu gece farklı şeyler olacak.' dedi. Gelenlerin okul personeli olduğunu görünce de komutanımı aradım ve durumu bildirdim. Kendisinin de haberi olmadığını, o kişilerin emriyle oraya gelmediğini ve gelenlerin dost olarak değerlendirilmeyeceğini söyledi. Ben okul komutanlığında beklerken helikopter sesleri gelmeye başladı."

"MİHRALİ DÜŞMAN OLARAK ALGILANMAYACAK"

Darbe girişimi sırasında eski okul komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Korgeneral Zekai Aksakallı ve Albay Mustafa Köksal ile irtibat kurduğunu belirten Karaslan, "Okul komutanlığını birçok arayan oldu. İsmail başçavuşun vurulduğunu öğrendim. Onun vurulduğu tarafa geçmek istedik, geçemedik. Bir müddet sonra ambulans geçti. Nöbetçi astsubayı aradım, ne oldu diye. Bir timin geldiğini, çatışma çıktığını, Ömer Halisdemir'in vurulduğunu söyledi. Gelen timin tam teçhizatlı olduğunu ve kimseyi yaklaştırmadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Sanıklardan Mihrali Atmaca ile nizamiyede karşılaştıklarını bildiren Karaslan, "Kendisine teslim olmasını söyledim. O da tüm gece bir boğuşma mı ne yaşamış, omzunun sakat olduğunu ve kolunu kaldıramadığını söyledi. Mihrali Atmaca'nın gelen ekipten olduğu, onu da düşman olarak kabul edebileceği bana söylendi. Oğuz Tozak Paşa da 'Mihrali düşman olarak algılanmayacak, silahını indir.' diye bir şey söyledi." diye konuştu.