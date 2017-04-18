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Şehit olan hakimle ilgili üzücü detay

Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucunda şehit olan 29 yaşındaki hakim Onur Alan'ın, 5 ay önce mesleğine başladığı öğrenildi.

Şehit olan hakimle ilgili üzücü detay
Eklenme: 18 Nisan 2017, 20:10

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan 12 kişiden birinin hakim Alan olduğu belirlendi.

Alan'ın, hakimlik stajını tamamladıktan sonra 8 Kasım 2016'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katıldığı törende kura çektiği öğrenildi.

Kura sonucu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) ilk görev yeri olan Tunceli'nin Ovacık ilçesine ataması yapılan Alan'ın burada görevine başladığı belirtildi. Alan'ın 5 aydır Ovacık'ta görevini sürdürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Adalet Bakanı Bozdağ, Alan'ın ailesini arayarak başsağlığı diledi.

 
Etiketleronur alanhelikopter hakimtunceli helikopterdüşen helikopter
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 20:10
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Yeni Akit
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