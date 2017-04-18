Şehit olan hakim ve polisler referandumda görevliymiş!

Tunceli'den kalktıktan sonra Pülümür ve Ovacık'ta 16 Nisan'da görev yapan hakim ve özel harekat timini taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterle telsiz teması Ovacık İlçesi'ne bağlı Çambulak kırsalı yakınlarında saat 11.50'da kesilmişti. Kazada helikopterde bulunan 12 kişi şehit oldu.

HELİKOPTER REFERANDUMDA GÖREVLİ HAKİM VE POLİSLERİ TAŞIYORDU

Tunceli ile Ovacık arasında irtibatı kesilen helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Polislerin Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu, hakimin ise referandumda ilçe seçim kurulunda görev yaptığı belirtildi. Ovacık'tan sonra Diyarbakır'a gelecek olan helikopterle, kalktıktan 10 dakika sonra telsiz bağlantısı kesildi. Bölgede yoğun sis ve yağmurun etkili olduğu belirtiliyor.



Helikopteri aramak için irtibatın kesildiği nokta olan Ovacık'ın Çambulak mevkiine, Diyarbakır'dan bir askeri ekip ile 10 kişilik AFAD ekibi gönderildi. Ayrıca Barış Kartalı erken uyarı ve kontrol uçağı da yer tespiti için bölgeye yönlendirildi.

HELİKOPTERDEKİLERİN İSİMLERİ



Helikopterde, Hakim Onur Alan, Polis memurları Ekrem Dereli, Sadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım, Azam Gündede, Komiser Pilot Abdullah Ortanca, Polis memuru teknisyen Murat Ködük, sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun olduğu öğrenildi.