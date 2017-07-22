Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın acılı babasından çağrı

İnşaatlarda çalışarak güçlükle okutup, büyüttüğü ve Şanlıurfa’da bir köy okulunda öğretmen olarak gönderdiği oğlunun Gümüşhane'ye gelirken Tunceli'de başına gelenlerin kendisi gibi herkesi de derinden yaraladığını belirten baba Hamit Yılmaz, bir daha hiç kimsenin yüreğinin yanmaması için bu olayların son bulmasını istedi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen törenin ardından babaocağı Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedilen Necmettin öğretmenin mezarından ziyaretçi eksik olmuyor.

Oğlunun mezarını sık sık ziyaret ederek dualar eden acılı baba Hamit Yılmaz, oğlunu şehit eden teröristlerin öldürülmesiyle birlikte kanlarının yerde kalmadığını belirterek “Rabbime hamd ediyorum. Devletimize, milletimize güveniyorum. Devletim olayın bilincinde. Olay olduğu ilk günden beri takipte. Vatanımız, milletimiz var olsun. Bir kurban verdik. İnşallah bu acılar diner. Kimsenin yüreği yanmaz. Hiçbir anne babanın yüreği yanmaz. Vatanımıza birlik, beraberlik, herkese huzur ve saadet diliyorum” diye konuştu.

Uzaktan yakından gelip acılarını paylaşan herkese teşekkür eden baba Yılmaz, “Benim evladım bütün Türkiye’nin evladı oldu. Bütün şehitler bizim. Bu bizim millet olarak kanayan yaramız. İnşallah oğlumun başına gelenler sebep olur da bundan sonra hiçbir ana babanın gözyaşları akmaz” dedi.

Necmettin öğretmenin görev yaptığı ilkokuldaki şahsi eşyalarının gönderilmesinin ardından henüz ellerine ulaşmadığını ifade eden Aydın, Vali Okay Memiş’in Necmettin’in öğretmenin öğrencilerini Gümüşhane’ye, öğretmenlerinin doğduğu topraklara getirme fikrini “Valimizin fikirlerini saygıyla karşılıyorum. Süreçte başından beri bizimle bizzat ilgilendi. Çocuklar bizim çocuklarımız. Onlar bizim çocuğumuz olduğundan ben çocuğumu oraya yolladım. Onlar da bizim çocuğumuz, bizim çocuğumuz da onların çocuğu. Biz aynı vatanda aynı nefesi alan milletiz” diyerek değerlendirdi.

Ağabeyinin gitarını yanından ayırmıyor

Şehit öğretmenin kardeşi Yahya Yılmaz ise abisinin elektro gitarıyla şarkılar mırıldanarak, abisinin kangal cinsi 10 yaşındaki köpeği “Kral”dan bahsetti. Abisinin çaldığı gitarı dinleme fırsatı bulduğunu ifade eden kardeş Yılmaz, “Oldukça iyi çalıyordu. Rap müzik de çalardı” dedi.