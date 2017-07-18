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Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için gıyabi cenaze namazı kılındı

Şanlıurfa’da toplanan bir grup vatandaş ile sivil toplum kuruluşu üyeleri, şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için gıyabi cenaze namazı kılarak basın açıklaması yaptı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:58
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için gıyabi cenaze namazı kılındı

Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın görev yaptığı Siverek ilçesine bağlı kırsal Çiftçibaşı Mahallesi’nden memleketi Gümüşhane’ye giderken Tunceli’de terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilmesine sert tepkiler devam ediyor. Siverek’te bir araya gelen vatandaşlar ve STK temsilcileri, Ulu Cami’de ikindi namazının ardından şehit öğretmen için gıyabi cenaze namazı kıldı. İlçe Müftüsü Burhan Barut tarafından şehit için edilen duanın ardından basın açıklaması yapıldı.

Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Siverek Temsilcisi Fikret Aslanparçası, teröristlere ve destekçilerine lanet okudu. Aslanparçası, "23 yaşındaki bir fidanı solduran, ailesine tarifi imkansız bir acı yaşatan ve naaşına dahi saygı göstermeyen alçaklara lanet olsun. İnsan yaşamını hiçe sayan ve katliamlarla etrafına korku salmaya çalışan PKKlı teröristlere lanet olsun. Necmettin’imizin katillerine lanet olsun" dedi.

PKK’lı teröristlerin daha önce de bu tür eylemleri olduğunu hatırlatan Aslanparçası, "Yaşadığımız bu olay ne yazık ki ilk değildi. Var oluş gayesi ölmek ve öldürmek olan terör örgütü PKK, kardeşimizden sonra Lice’de bir baba ve oğlunu, Şırnak’ta da bir çobanı kaçırıp katletti. Kardeşimizin katlinden sonra Tunceli’den yükselen bir sesle, Ali Rıza Güder’in cümleleriyle tekrar soruyoruz. Daha hayatının baharında, annesiyle babasıyla yaşayacak bir ömrü olan 23 yaşındaki bu öğretmenden ne istediniz?" diye konuştu.

Toplanan grup, basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:58
  1. PKK
  2. Şanlıurfa
  3. Gümüş
  4. Tunceli
  5. Gümüşhane
  6. Şırnak
  7. Siverek
  8. Lice
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