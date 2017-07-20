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Şehit Necmettin öğretmenin babası: Devletimle gurur duyuyorum

PKK tarafından 16 Haziran'da kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesi, acılarını dindirmeye çalışıyor.

20 Temmuz 2017 Perşembe 18:45
Şehit Necmettin öğretmenin babası: Devletimle gurur duyuyorum

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde yaşayan baba Hamit Yılmaz, her gün oğlunun kabrini ziyaret edip dua okuyor.

Şehit öğretmenin 13 yaşındaki kardeşi Yahya Yılmaz da ağabeyinin elektrogitarı ve diğer elektronik eşyalarıyla avunuyor.

"DEVLETİMLE GURUR DUYUYORUM"

Evinde taziyeleri kabul eden baba Yılmaz yaptığı açıklamada, 27 günlük bekleyişin ardından kara haberi aldıklarını anımsattı. Yılmaz, oğlunu şehit eden teröristlerin öldürüldüğünü öğrendiklerini belirterek, "Rabbime şükürler olsun. Devletimle gurur duyuyorum." dedi.

Allah'tan teröristleri ıslah etmesini dileyen Yılmaz, "Akılları başlarına gelsin. Allah'ım onları da imanla şereflendirmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Evladını kaybetmenin acısının tarif edilemez olduğunu dile getiren Yılmaz, oğlunun elektrik elektronik mühendisi olmayı hayal ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Elektriğe ve elektroniğe çok meraklıydı. Boş zamanlarında, tatile geldiğinde aletlerle uğraşırdı. Amfi yapar, gitar ve saz çalmaya çalışırdı. Elektrik elektronik mühendisi olmak istedi ancak sınıf öğretmenliği bölümünü kazandı. Öğretmen olarak atanmayı beklediği sırada tekrar üniversite sınavına girdi ve Gümüşhane Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğini kazandı ancak ekonomik sıkıntılardan dolayı çocuğumu orada okutamadım. 'Rabbim bunu nasip etmiş, buna devam edelim.' dedim."

Oğlunun görev yaptığı Şanlıurfa'dan gönderilen eşyalarının henüz kendilerine ulaşmadığını belirten Yılmaz, oğlu hakkında siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı açıklamalardan memnuniyet duyduğunu söyledi.

"BU ATEŞ BÜTÜN ÜLKEYE DÜŞTÜ"

Yılmaz, şunları kaydetti: "Vatanımızın, milletimizin başı sağolsun. Bu ateş bütün ülkeye düştü. Bu ateşin bir an önce söndürülmesi için kim elinden ne geliyorsa yapsın ve bu ateşi söndürelim. Huzurlu ve mutlu bir hayat sürelim vatanımızda. Bayrağımıza, milletimize ve devletimize sahip olalım. Tunceli de Şanlıurfa da Gümüşhane de bizim vatanımız. Kimin elinden ne geliyorsa yapsın, vatanımız kan ağlamasın. Çocuklarımız, evlatlarımız boşu boşuna ölmesin. Rabb'im vatanımıza böyle acılar yaşatmasın."

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 18:45
  1. Necmettin Yılmaz
  2. Hamit Yılmaz
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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