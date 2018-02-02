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Şehit Musa Özalkan'ın vasiyeti olan okul için arsa tahsis edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, şehit Özalkan'ın vasiyetini üstlenmesi üzerine Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Türkmeneli'ne gitti. Bahçeli'ye Telafer Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Anaokulu'nun yapılacağı arsanın tahsis evraklarını sunan Kılavuz, inşaat için ilk çalışmaların başlatıldığı bilgisini verdi.

02 Şubat 2018 Cuma 17:56
Şehit Musa Özalkan'ın vasiyeti olan okul için arsa tahsis edildi

Ülkü Ocakları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrin'e yönelik  Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Özalkan'ın, Türkmen çocukları için okul  yaptırılarak, adının yaşatılması vasiyetini üstlenen MHP Lideri Devlet Bahçeli,  bu doğrultuda Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'u görevlendirdi.

Şehidin adına inşa edilecek okul için gerekli çalışmaları yapmak üzere  Telafer'e giderek yetkililerle bir araya gelen Kılavuz, Telafer Şehit Piyade  Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Anaokulu'nun yapılacağı araziye ilişkin işlemleri  tamamladı.

Bir hafta süren Türkmeneli programının ardından Türkiye'ye dönen  Kılavuz, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ederek, Türkmeneli'nde yapılanlar  hakkında bilgi verdi.

Kılavuz'un "Varımızla yoğumuzla tüm imkanlarımızı seferber ederek,  aynı şehidimiz Musa'nın vasiyetini Telafer'e bıraktığı şuurla soydaşlarımızın  yanında olmalıyız." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hamdolsun Telafer'in Türkmen balaları için şehidimizin vasiyeti  doğrultusunda liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in emir ve talimatlarıyla  yapılacak olan anaokulunun arazisini teslim alarak, inşaat çalışmasını başlattık.  Bu inşaatı kendi vatanımızda, Türkiye'de yapıyor olsaydık bile resmi işlemleri bu  kadar hızlı tamamlayamazdık. Ama halis bir niyetle çıktığımız bu yolda, Cenabı  Allah'ın yardımıyla resmi süreç, bir günde tamamlandı ve arsa tahsisi sağlandı.  Allah nasip ederse bu anlamlı yapının mimari projesi liderimiz Sayın Devlet  Bahçeli Bey tarafından hazırlatılacak ve en kısa sürede yapımını tamamlayacağız."

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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