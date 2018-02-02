Şehit Musa Özalkan'ın vasiyeti olan okul için arsa tahsis edildi

Ülkü Ocakları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Özalkan'ın, Türkmen çocukları için okul yaptırılarak, adının yaşatılması vasiyetini üstlenen MHP Lideri Devlet Bahçeli, bu doğrultuda Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'u görevlendirdi.

Şehidin adına inşa edilecek okul için gerekli çalışmaları yapmak üzere Telafer'e giderek yetkililerle bir araya gelen Kılavuz, Telafer Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Anaokulu'nun yapılacağı araziye ilişkin işlemleri tamamladı.

Bir hafta süren Türkmeneli programının ardından Türkiye'ye dönen Kılavuz, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ederek, Türkmeneli'nde yapılanlar hakkında bilgi verdi.

Kılavuz'un "Varımızla yoğumuzla tüm imkanlarımızı seferber ederek, aynı şehidimiz Musa'nın vasiyetini Telafer'e bıraktığı şuurla soydaşlarımızın yanında olmalıyız." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hamdolsun Telafer'in Türkmen balaları için şehidimizin vasiyeti doğrultusunda liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in emir ve talimatlarıyla yapılacak olan anaokulunun arazisini teslim alarak, inşaat çalışmasını başlattık. Bu inşaatı kendi vatanımızda, Türkiye'de yapıyor olsaydık bile resmi işlemleri bu kadar hızlı tamamlayamazdık. Ama halis bir niyetle çıktığımız bu yolda, Cenabı Allah'ın yardımıyla resmi süreç, bir günde tamamlandı ve arsa tahsisi sağlandı. Allah nasip ederse bu anlamlı yapının mimari projesi liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey tarafından hazırlatılacak ve en kısa sürede yapımını tamamlayacağız."