Şehit Musa Özalkan Anaokulu için ilk kazma vuruldu

Kılavuz, geçtiğimiz Cuma günü Telafer şehidi Özalkan’ın vasiyetini yerine getirmek için, MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı ile Telafer’e gitmişti. Hafta sonunu Kuzey Irak'ta geçiren Olcay Kılavuz bölgede Musul Vali Müsteşarı Kasım Kara başta olmak üzere 53. Türkmen Tugayı Komutanı Seyit Muhtar, Telafer Belediye Müdürü Muhsin Çolakoğlu, Telafer Eğitim Müdürü Mehmet İbrahim Maraşlı, Telafer İlçe Meclis Başkanı Mehmet Abdülkadir ve Musul Vilayet Meclis Üyesi Lilyar Muhammedali ile bir araya gelerek şehit Musa Özalkan’ın vasiyetini yerine getirmek üzere istişarelerde bulundu. Görüşmeler sonucu resmi prosedürler tamamlanarak anaokuluna tahsis edilen 3 bin 500 metrekarelik arsa Genel Başkan Kılavuz tarafından teslim alındı.

Arsanın teslim alınmasının ardından, iş makineleri ile şehidin vasiyetinin yerine getirilmesi adına ilk kazmayı vuran Olcay Kılavuz’un inşaat alanındaki tabelaya kendi eliyle “Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu İnşaatı” yazması dikkat çekti.

“TELAFER PİYADE ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ MUSA ÖZALKAN ANAOKULU’NUN YAPIMINA BAŞLADIK”

Devlet Bahçeli’nin talimatları ile Türkmeneli'ne giden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, yapılacak olan okul için ilk kazmayı vurdu ve gerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi:

“Sevdamıza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ziyaretimizin ilk gününde Kerkük'te Ülkü Ocaklarımızda bozkurt yürekli ülküdaşlarımız ile kucaklaşıp, şehit ailelerimizi ve Irak Türkmen Cephesi’ni ziyaret ettik. Her şeyden evvel dünya gözüyle bir kez daha güzel Kerkük'ü, Türkmen soydaşlarımızı ve Türkmeneli'ni görmek nasip oldu. Kerkük'teki temaslarımızın ardından Türkmen'in vazgeçilmez yurdu, Türk'ün kalesi Telafer'e ulaştık. Şehidimiz Musa Özalkan’ın adını ebedileştirmek, ona olan vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemek için vasiyetinde belirttiği gibi Türkmen balalarımız için bir eğitim öğretim yuvası yapımına başlamak için resmi kurumlarla görüşmelerde bulunduk. Musul Vali Müsteşarı Kasım Kara ve Telafer’in güvenliğini sağlayan 53. Türkmen Tugayı Komutanı Seyit Muhtar’ı ziyaret ettik. Devamında, Telafer Belediye Müdürü Muhsin Çolakoğlu, İlçe Meclis Başkanı Mehmet Abdulkadir, İlçe Eğitim Müdürü İbrahim Maraşlı ve Musul Vilayet Meclis Üyesi Lilyar Muhammedali Hanımefendi ile bir araya geldik. Yaptığımız görüşmeler ve izlenimlerimiz sonucunda Telafer’de her şeyden evvel şehidimizin vasiyetine uygun bir anaokulu inşa edilmesini kararlaştırdık. Bu doğrultuda, Telafer Eğitim Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı arasındaki resmi yazışmalar tamamlanarak, 'Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu'nu inşa edeceğimiz, 3 bin 500 metrekarelik bir arsanın tarafımıza tahsisi sağlandı.”

“TÜRKMEN BALASI, TIPKI ŞEHİDİMİZ GİBİ VATAN, BAYRAK, DİN VE MİLLET AŞKIYLA YETİŞECEKTİR”

Arsanın inşaata uygun hale getirilmesi, savaş ile üzerinde oluşan moloz yığınının kaldırılması için çalışmalara başladıklarını belirten Kılavuz, “Allah nasip ederse, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in önerileri ve tavsiyeleri doğrultusunda en kısa süre de projesini çizeceğimiz anaokulu, yaklaşık 350 öğrenci kapasiteli olacak. Binasının inşasına bir an evvel başlayıp, yapımını hızla gerçekleştireceğimiz 'Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu'nda binlerce Türkmen balası, tıpkı şehidimiz gibi vatan, bayrak, din ve millet aşkıyla yetişecektir. Bu eğitim yuvasından yetişen yavrularımız inanıyoruz ki, Telafer’in, Türkmeneli’nin ve Türk milletinin geleceği olacaktır. Ülküdaşımız Musa Özalkan’ı şehit eden, Mehmetçiğimize kurşun sıkan hainler ve arkalarındaki karanlık odaklar, karşılarında binlerce Musa’yı, Mehmet’i bu memleketi yüceltmeye ant içmiş olarak bulacaktır” ifadelerini kullandı.

“TELAFER TÜRK’TÜR TÜRK KALACAK”

Son olarak teşekkür konuşması gerçekleştiren Başkan Kılavuz, “Kısa bir zaman önce terörün tüm zulmüne şahit olan gazi şehrimiz Telafer'den bizleri şehide vefa gibi kutlu bir vazife ile onurlandıran liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'e, yüreği burada olan, dualarıyla bizi ve soydaşlarımızı yalnız bırakmayan değerli ülküdaşlarıma, ferdi olmanın gururunu yaşadığımız büyük Türk milletine teşekkürlerimi arz ediyorum. Ziyaretimiz esnasında yanımızdan ayrılmayan, her daim özlemleriyle yanıp kavrulduğumuz Türkemeneli'nin yiğit bozkurtlarına, Türkiye sevdası ile bizleri duygulandıran Türkmen gardaşlarımızla şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu dolu buluşmamızın asıl mimarı şehit Musa Özalkan kardeşime tekrar Yüce Allah'tan rahmet diliyorum ve ailelerine sabırlar diliyorum. Telafer Türk’tür Türk kalacak. Ülkü Ocakları Türk'ün mazluma uzanan eli, şüheda emanetlerinin bekçisidir. Ne Mutlu Türk'üm diyene” şeklinde konuştu.

Ülkü Ocakları Genel Merkez yetkilileri Genel Başkan Kılavuz’un hala bölgede olduğunu ve okulun tamamlanıp ilk ders zili çalıncaya kadar inşaatı bizzat takip edeceğini ifade etti.