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Şehit Mehmet Muratdağı’nın evinde hüzün hâkim

Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı’ operasyonunda şehit olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Muratdağı’nın evinde hüzün hâkim.

23 Ocak 2018 Salı 20:17
Şehit Mehmet Muratdağı’nın evinde hüzün hâkim

Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın acı haberi Kayseri’de yaşayan ailesine verildi. Kocasinan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Bozantı Caddesi'nde bulunan Evren apartmanında oturan şehidin eşi Birgül Muratdağı acı haberle yıkıldı. Şehit Muratdağı'nın geçtiğimiz yaz evlendiği bildirildi. Şehidin bina sakinlerinden Ethem Akbul, "Şehidimizle 1 ay önce konuşmuştum. Bana yakıt parası getirmişti. Çok mazlum ve sessiz bir çocuktu" dedi.

Öte yandan, şehidin baba evininin önünde sağlık ekipleri bekletiliyor. 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 20:17
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