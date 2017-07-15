Şehit korucu Yılmaz için tören düzenlendi

Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törende saygı duruşunun ardında şehit Yılmaz’ın öz geçmişi okundu. Şehidin cenazesi daha sonra defnedilmek üzere ilçeye bağlı Uğuraçan köyüne uğurlandı. Törene, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Akgün, AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, Şemdinli Korucular Derneği Başkanı Übeydullah Şen, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.