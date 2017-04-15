Şehit korucu son yolculuğuna uğurlandı

Van’da bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki çocuk babası Korucu Kasım Sancar son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit korucu son yolculuğuna uğurlandı
Eklenme: 15 Nisan 2017, 10:17

Çataklı Şehit Sancar’ın Türk bayrağına sarılı naaşı “Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK” sloganlarıyla Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenin ardından tören mangasındaki askerlerin omzunda Çatak Merkez Camine getirildi. Şehidin Sancar’ın kılınan cenaze namazının ardından tekbir ve dualar merkez mezarlığında defnedildi.

Öte yandan, aynı saldırıda şehit olan Astsubay Sinan Babacan’ın naaşı ise Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine gönderildi.

 
Etiketlerpkkterör örgütüJandarma AsayişGÜNCEL Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?