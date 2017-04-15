Şehit korucu son yolculuğuna uğurlandı

Çataklı Şehit Sancar’ın Türk bayrağına sarılı naaşı “Şehitler ölmez vatan bölünmez", Kahrolsun PKK” sloganlarıyla Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenin ardından tören mangasındaki askerlerin omzunda bir süre taşındıktan sonra Çatak Merkez Camine getirildi. Şehidin Sancar’ın kılınan cenaze namazının ardından tekbir ve dualar merkez mezarlığında defnedildi.

Defin töreni sonrası şehidin ailesiyle görüşen Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, taziyede bulundu.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül; ölümünün herkesin kaderinde olduğunu ve herkesin hayatını bir gün kaybedeceğini belirterek,

“Canı Allah’tan başka almaya kimsenin hakkı yoktur. Bu hainliktir. Masum canı alanların bu dünyada yeri yoktur. Bugün maalesef ki iki tane şehidimiz vardır. Birisi korucu Kasım Sancar, diğeri ise Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan’dır. Allah şehitlerimizin ailesine ve yakınlarına sabır versin. Umarım ülkemiz en kısa sürede bu sıkıntıdan kurtulur. Rabbim memleketimizde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamızı nasip etsin. Hepimiz aynı dinin mensubuyuz, kardeşiz, biriz. Kıyamete kadar bu topraklar bizim olacak, bir olacağız. İnşallah burada barış içerisinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.” dedi.

Çatak Belediye Kaymakamı ve Başkan Vekili Hacı Asım Akgül’ün eşi Demet Akgül; şehidin eşinin, kardeşlerinin ve akrabalarının sürekli yanında yer aldı. Acılarını paylaşan Akgül Sancar’ın hainler tarafından ailesinden, ülkesinden koparıldığını belirterek şehidin ailesine sabır şehitlerimize’de Cenab-ı Allahtan rahmet dilediğini söyledi.

Öte yandan, aynı saldırıda şehit olan Astsubay Sinan Babacan’ın naaşı ise Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine gönderildi.